EXCLUSIV | O legendă a Stelei așteaptă anunțul mult dorit: „Se vor trage toate sforile în ghilimele”

Ilie Stan așteaptă să o vadă pe CSA Steaua din nou în elita fotbalului românesc. Fostul mijlocaș din Ghencea regretă că pasul a fost întârziat cu un an din cauza nemodificării strucurii clubului așa cum o cer regulamentele FRF.

În condițiile în care echipa nu are drept de promovare, roș-albaștrii antrenați de Daniel Oprița se află pe poziția a cincea în campionat după 11 etape jucate.

„Îmi pare rău de cei de la CSA Steaua cred că ar fi fost mai sus pentru că ar fi fost altă motivație dacă aveau drept de promovare. Sunt sigur că se vor trage toate sforile cum se zice pentru a se găsi un investitor astfel încât să nu mai existe acest impediment.

Cred că anul trecut competiția era mai puternică la nivelul Ligii 2 , orice echipă putea bate pe oricine. Și în această stagiune sunt echipe care au făcut investiții mari, Petrolul care de atâția ani tot încearcă să promoveze, U Cluj de asemenea, Chiajna la fel și să nu uităm nici Sibiul. Și mai sunt echipe cu potențial”, a apreciat Ilie Stan, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Antrenorul s-a confruntat cu o situație similară în stagiunea precedentă, atunci când a fost pe banca celor de la FC Buzău.

„Buzăul are o echipă echilibrată au siguranța acestui drept de promovare care îi motivează, eu am avut această neșansă în sezonul trecut, pentru că poate am fi putut promova. Eu cred că pot accede în play-off au toate argumentele, indiferent de antrenor dacă nu ai și jucătorii potriviți nu ai cum să îndeplinești un obiectiv. Sunt mulți fotbaliști acolo care au trecut prin sita Ligii 2, au bifat meciuri și în prima ligă. Au toate atuurile să ajungă între primele 6 echipe ale campionatului”, a argumentat tehnicianul de 54 de ani.