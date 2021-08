EXCLUSIV | Bomba cu ceas care stă să explodeze la CFR Cluj: „Îi aruncă în aer!”

Evenimentele de la Cluj au luat prin surprindere pe toată lumea din fotbalul românesc, iar patronul Neluțu Varga a decis să renunțe la mai mulți angajați, în frunte cu antrenorul Marius Șumudică, după eliminarea din Europa League!

Plecat cu scandal de la CFR, Șumudică este lăudat de fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitică Dragomir, pentru modul în care s-a comportat, în raport cu cele întâmplate. „Oracolul din Bălcești” a dezvăluit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă că antrenorul ar deține anume înregistrări care ar produce deranj mare în Gruia.

„Ce s-a întâmplat la Cluj este tipic românesc. Lui Șumudică i-au făcut un bine. Își ia omul 3-400.000 de euro în câteva luni și rămâne sănătos. Acolo a fost ceva neregulă. Pentru mine este o surpriză că CFR este pe primul loc în Liga 1. Părerea mea este că s-au făcut de râs, în frunte cu patronul. Antrenori precum Pițurcă, Petrescu, Edi Iordănescu, Șumudică fac contracte bune de tot și la orice judecător te duci ei n-au cum să piardă.

Șumudică e băiat deștept, i-a filmat, dar ce mai are el înregistrat este.. Vai de mine… El ar trebui să le ceară 500.000 de euro, iar ăia i-ar da imediat, că altfel ar fi deranj mare. Șumudică nu a dat nicio declarație defăimătoare, el doar a filmat cu telefonul și a zis ‘alo, nu îmi respectați contractul, eu dau ce am în toată Europa și cine știe ce se poate întâmpla’. Șumi are alte înregistrări de îi aruncă în aer.„, a spus Mitică Dragomir, pentru Realitatea Sportivă.