EXCLUSIV | Rădoi, atenționat în finalul campaniei de calificare: „Presiunea e mare, meciurile se împuținează”

Naționala își joacă soarta în preliminariile Cupei Mondiale din Qatar în mai puțin de 40 de zile.

După dubla cu Germania și Armenia va urma cea cu Islanda și Liechtenstein. Prima partidă din această serie este și cea mai grea dintre confruntări. Silviu Bălace a anticipat-o în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

„Selecționerul știe ce să le spună pentru că are în spate experiența de jucător. E strategia lui, a fiecărui staff. Lotul nostru e ok din ce am văzut, calități au. Depinde în ce formă vom fi și cât de deschis vom juca. Întâlnim Germaniei care e o forță. Însă în fotbal valorile s-au mai egalizat. Putem să răsturnăm o super putere, ne trebuie încredere. Presiunea este foarte mare pentru că meciurile se împuținează și trebuie să facem față echipelor cu care jucăm” , a analizat fostul fotbalist confruntarea de la Hamburg din această seară.

Pentru a ajunge la primul Mondial găzduit în Orientul Apropiat, tricolorii trebuie să termine mai întâi pe locul 2 în grupă, apoi să treacă de două serii de baraje. Fostul fundaș e de părere că reconstrucția ar fi trebuit să fie prioritară în această campanie.

„Cred că putem să ajungem pe locul 2, suntem aproape, depinde de jocurile pe care le vom face. Apoi te poți agăța de orice șansă, trebuie să crezi până la capăt. E nevoie de concentrare, determinare, muncă, nu mai poate exista răbdare. Ar fi fost bine ca Rădoi să fie lăsat să construiască o echipă fără presiunea rezultatelor.

Sunt naționale pe care nu le-am văzut la CM sau CE și cred că puteam avea răbdare. Pentru că o perioadă bună se termină la un moment dat. Uitați-vă la Barcelona care de acum înainte nu va mai fi ce a fost”, a mai punctat Bălace.