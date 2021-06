EXCLUSIV | Reacția lui Mustață, după verdictul judecătorilor în cazul palmaresului Stelei: „Au împărțit istoria în două!”

Liderul galeriei de la FCSB, Gheorghe Mustață, a oferit prima reacție la scurt timp după ce instanța a decis să le atribuie celor de la CSA Steaua palmaresul din anul 1947 și până în 1998!

După mai multe luni de judecată, cele două părți au primit astăzi verdictul mult așteptat, însă suporterii echipei lui Gigi Becali nu înțeleg cum s-a ajuns să se ia o asemenea decizie. Gheorghe Mustață a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă și a dezvăluit că judecătorii nu au făcut altceva decât să agite și mai mult atmosfera dintre cele două cluburi. Totodată, ultrasul bucureștenilor a anunțat că avocații celor de la FCSB vor face recurs și speră să obțină dreptatea la Înalta Curte.

„Au împărțit o istorie în două. În primul rând obiectul acestei cereri nu era acesta, ci judecătorii trebuiau să constate continuitatea palmaresului și a secției de fotbal. Până în anul 1998 palmaresul a rămas la CSA și după privatizarea echipei a rămas la noi, dar sunt acei cinci ani, din 98 până în 2003, care au rămas în aer. Nu mai înțelegem nimic, nici noi și nici avocații. Lor le-a dat până în 1998 și nouă din 2003 până în prezent.

Problema este cum îl împarți, pentru că nu s-a luat în calcul continuitatea și nici actele care s-au făcut și cred că a fost o sentință pripită. Vom face recurs și sperăm să se ia decizia corectă la Înalta Curte. Nu mi se pare corect să împarți în două acest palmares. Discutăm despre istorie aici, nu s-a luat în considerare cum s-a primit locul în Liga 1, cum s-a privatizat echipa, deci nu înțelegem absolut nimic. Acum, cum ar veni, Steaua a fost înființată în 1998.

Vrem să știm odată pentru totdeauna cine și ce are, ca să fie toată lumea liniștită. Pe linie sportivă nu ne facem probleme, pentru că noi suntem Steaua, după cum spune și UEFA, dar pe linie juridică încă nu s-a stabilit nimic. Noi am vrut să știm dacă în momentul preluării am primit sau nu și palmaresul. Asta trebuia să constate judecătorii, era foarte simplu!” , a spus Gheorghe Mustață, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.