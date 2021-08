EXCLUSIV | Reacția lui Tudorel Stoica, după ce Instanța i-a luat din palmares Cupa Campionilor

Căpitanul Stelei din 1986 a primit o adevărată lovitură, după ce judecătorii ar fi decis ca trofeul Cupei Campionilor Europeni să fie trecut doar în palmaresul fotbaliștilor care s-au aflat pe teren în finala cu Barcelona!

Tudorel Stoica a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre decizia Instanței și s-a arătat surprins de hotărârea judecătorilor. Cu toate acestea, fosta legendă a roș-albaștrilor a mărturisit că se poate lăuda însă cu cel mai râvnit trofeu european, asta deoarece a fost trecut pe foaia de joc, din postura de antrenor secund.

„Nu știu ce aș putea comenta la o asemenea decizie. Este adevărat că eu nu am jucat în acea finală, dar am fost trecut ca antrenor secund și am stat pe bancă la acel meci. Dacă asta a hotărât Instanța eu nu am ce face. Însă pe foaia de joc eu am fost trecut în locul lui Iordănescu, deci oricum am câștigat Cupa Campionilor ca antrenor.

Eu ca să pot sta pe bancă trebuia să fiu trecut pe foaia de joc. Este păcat dacă s-a luat această decizie, nu e normal, dar asta este. Hotărârea este una incorectă, din punctul meu de vedere. Îmi pare rău pentru această hotărâre, dar sunt multe decizii luate pe nedrept, ca să spun așa!”, a spus Tudorel Stoica, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.