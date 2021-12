EXCLUSIV | Decizia radicală a „Bursucului”, decriptată de un fost jucător de-ai săi: „Depinzi de mai mulți factori”

Federația Română de Fotbal a sperat să poată numi un selecționer pentru prima reprezentativă înaintea sărbătorilor, dar planurile federalilor au fost dat peste cap după ce Dan Petrescu a declinat propunerea oficialilor de la Casa Fotbalului.

A treia tentativă de a găsi un nou „stăpân” pentru tricolori nu a fost cu noroc după ce și Hagi și Răzvan Lucescu au răspuns nu la oferta primită din partea lui Răzvan Burleanu. Laurențiu Marinescu era în lotul celor de la Unirea Urziceni pe când Dan Petrescu era antrenor al ialomițenilor. Iar actualul secund al Petrolului regretă decizia tehnicianului de 54 de ani de a prefera să continue pe banca CFR-ului în loc să se bată pentru calificarea la Euro 2024.

„Este un antrenor cu calități, ar fi fost o soluție bună, nu cred că decizia lui a fost influențată de grupa în care a fost repartizată România în Nations League. Niciun antrenor nu vine doar cu prezența, încearcă să facă lucruri frumoase, dar depinzi de mai mulți factori. Mie mi-a plăcut Mirel Rădoi, pentru că naționala a încercat să joace și fotbal, jocul prestat a fost unul combinativ, deschis, sigur că nici lui nu i-a ieșit de fiecare dată”, a apreciat Laurențiu Marinescu, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Selecționerul la care se va opri FRF va trebui să dea uitării ratarea ultimei campanii de calificare. El va avea la dispoziție două amicale și meciurile din grupa de Nations League înaintea debutului preliminariilor viitoare.

„Nu m-a suprins că nu ne-am calificat la Mondial pentru că nu am mai făcut-o de atâția ani. La un moment dat am sperat că poate vom ajunge la baraj. Nu am avut nici șansă însă, rezultatele nu au fost de partea noastră. Speranță trebuie să fie întotdeauna, dar nu poți face nimic acum. Poate următoarea campanie va fi mai bine, indiferent de numele selecționerului”, a mai adus în discuție petrolistul cu o selecție în echipa națională a României.