EXCLUSIV | Reperele carierei pentru un fost campion al României: „Am fost un norocos, am trăit multe momente fericite”

George Galamaz a acceptat invitația venită din partea realitateasportiva.net de a rememora cele mai frumoase clipe trăite în fotbal, atât ca jucător cât și ca manager sportiv.

Fostul fundaș s-a retras din activitate la doar 33 de ani. Ultima sa experiență a fost și singura în străinătate, în tricoul ciprioților de la Anorthosis.

„Îmi rămân în suflet debutul la echipa națională, meciurile jucate la Unirea Urziceni, cel cu Liverpool de pe Anfield Road când am pierdut cu 1-0 și victoria de la Glasgow cu Rangers din grupele Ligii. Mai sunt și altele, am fost un norocos, pentru că am avut foarte multe momente fericite în cariera mea de fotbalist”, și-a adus aminte bucureșteanul.

Galamaz are 3 trofee în palmares. A fost campion cu Unirea Urziceni și a câștigat Cupa României cu Dinamo și FCSB. Debutul său la echipa națională a fost în partida România – Insulele Feroe 3-1 din toamna lui 2009, meci disputat în preliminariile CM 2010. Ca și manager sportiv cele mai mari satisfacții le-a cunoscut la FC Voluntari.

„Am câștigat în 2017 Cupa României și Supercupa României, sunt două trofee pe care le-am obținut încă de tânăr în meseria asta. De finalele respective în care am triumfat îmi aduc aminte cu mare plăcere”, a concluzionat George.