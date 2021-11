EXCLUSIV | România, dezastru național: „Din păcate, asta e realitatea! Problema nu e la selecționer”. Lipsurile fotbalului autohton

România a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Islanda, iar diseară joacă în compania selecționatei din Liechtenstein, de la ora 19:00, la Vaduz.

Singura șansă pentru echipa pregătită de Mirel Rădoi să prindă locul de baraj este să câștige, iar Islanda să nu piardă cu Macedonia de Nord, la Skopje.

Despre situația de la echipa națională a vorbit și Gheorghe Chivorchian, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă. Fostul președinte de la FCM Bacău sau Poli Timișoara a făcut o radiografie a fotbalului românes și a găsit mai multe motive pentru care România a ajuns aproape să mai piardă încă o calificare la un turneu final.

”Este o surpriză pentru cineva? Atunci când s-au tras grupele pentru preliminariile Campionatului Mondial, am făcut evaluarea grupei și am zis că dacă ocupă locul trei va fi un bonus. Din punctul meu de vedere, ierarhia ar fi Germania, Macedonia și România. Nu aș fi vrut să am dreptate, dar, din păcate, asta e realitatea. Nu trebuie să ne ascundem undeva.

Atât se poate astăzi, atât poate fotbalul românesc astăzi. De vină e actuala conducere a Federației, care e la conducere de șapte ani jumate – opt ani (n.r. martie 2014). Înainte am avut o generație de excepție, cu Hagi, Popescu, Dumitrescu, Sabău, Lupescu etc., după care au mai apărut un Mutu, un Chivu, un Rădoi, un Goian etc., dar noi nu am creat, nu am mai fost preocupați, în continuare, la cluburi pentru selectarea, dezvoltarea și formarea viitorilor performeri. Și atunci suntem la nivelul la care suntem. A apărut și dezinteresul statului, Guvernului față de sport și de fotbal, și a dispărut și mediul de afaceri care să investească.

Dupa ce a plecat Pițurcă (n.r. octombrie 2014), au urmat patru selecționeri (n.r. Anghel Iordănescu, Cristoph Daum, Cosmin Contra și Mirel Rădoi), problema nu e la selecționer. Problema este la cluburi și la cei care dau jucători la echipa națională, unde pregătirea înseamnă doar câteva zile. Însă, partea de baza se face la cluburi. Acolo contează cum sunt pregătiți, cum se dezvoltă și cum cresc jucătorii pentru echipa națională. Pentru o generație bun la echipa națională, trebuie minim opt ani ca aceasta să crească.

Fotbalul românesc duce lipsă de antrenori la centrele de copii si juniori si la nivel de seniori, nu mai avem, nu mai există. Un fost mare jucător nu trebuie să fie și mare antrenor sau invers. Uitați-vă la Klopp (n.r. managerul lui Liverpool) și Tuchel (n.r. managerul lui Chelsea). Cei doi nu ar face față în Liga 1, prin prisma faptului că nu au fost mari jucători. În schimb, sunt antrenori geniali. Când vii în fața jucătorului ești ca profesorul la catedră în fața studenților”, a declarat Chivorchian, pentru Realitatea Sportivă.