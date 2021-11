VIDEO | Adrian Mutu, dezvăluiri despre celebrul episod „cocaina”: „Am fost în iad și m-am întors”

În 2003, Adrian Mutu era transferat de Chelsea de la Parma pentru 19 milioane de euro. Până în prezent, este cel mai scump fotbalist român din istorie.

Perioada petrecută la Londra a fost cea mai neagră din cariera sa de jucător. La un an distanță, ”Briliantul” a fost depistat pozitiv cu cocaină. A fost suspendat opt luni de zile, iar clubul britanic i-a reziliat contractul.

Ulterior, Mutu a ajuns în Seria, la Juventus, după câteva zile petrecute la Livorno. La mai bine de 15 ani distanță, fostul selecționer al României U21 a vorbit sincer despre cum a trecut peste acel episod sumbru din perioada de jucător și de ce a clacat la Londra.

”Atunci a început adevărata faimă a mea. Londra, New York-ul, Parisul, sunt orașe grele, periculoase pentru un adolescent. Nu sunt ca Bucureștiul, ca Milano, sunt foarte mulți oameni. Importanța orașului te face să te pierzi dacă nu ești educat. Ideea e că știm cu toții ce s-a întâmplat acolo, nu aș vrea să trecem prin asta. În jur de patru milioane (n.r. salariu la Chelsea). Noi, în momentul de față, ar trebui să ne educăm copiii cum să fie, cum să aibă succes. Ar trebui ca educația să fie mult mai complexă, să îi pregătim pentru succes.

Eu nu am fost pregătit de lucrul ăsta, m-a luat prin surprindere și faima, și banii, și tot. Nu aveam pe nimeni lângă mine care să mă învețe cum să gestionez aceste sentimente și tot ce se întâmplă acolo și, inevitabil, a venit și căderea. Bineînțeles că am suferit foarte tare. A fost o greșeală și normal că vine și decăderea cu ea. Au fost șase luni groaznice din viața mea. Am fost, ca să zic așa, în iad, și m-am întors. Am rămas singur. Știu că Trăian Băsescu era președintele țării atunci și spunea să-mi asum. Până atunci era mândru de mine, după am fost lăsat singur.

Eu nu am rămas cu această decădere, am rămas cu faptul că m-am întors și, după acest episod, am luat și „cel mai bun străin” (n.r. jucător) din Italia de două ori la rând. A fost un comeback extraordinar, pe care puțini sportivi au fost capabili să-l facă”, a dezvăluit sincer Mutu, într-un podcast al unui prezentator TV.