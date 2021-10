EXCLUSIV | Șefii de cluburi, arătați cu degetul după decizia luată în vară: „Ar fi avut mai multe de câștigat invers”

Naționala olimpică a României nu a putut beneficia de cel mai bun lot cu care să se prezinte la turneul de fotbal de la Tokyo.

Iar fostul oficial al FRF Ciprian Paraschiv le bate obrazul conducătorilor grupărilor care nu le-au permis celor mai buni jucători ale echipelor lor să se alăture selecționatei antrenate de Mirel Rădoi. Iar rezultatele din vară ale formațiilor românești din competițiile continetale vin cumva ca o palmă pentru decizia luată de aceștia, mai spune observatorul UEFA din prezent.

„În cupele europene din păcate am avut rezultate dezamăgitoare și știm bine că acestea sunt oglinda unui campionat. Nu știu dacă se vor mai repeta, depinde cum își vor așterne. Am suferit la nivelul selecționatei olimpice din cauza faptului că jucătorii nu au mers la lotul național. Ca palmares am fi avut mai multe de câștigat dacă s-ar fi întâmplat așa.

Le-ar fi crescut cota și fotbaliștilor dacă am fi ajuns într-o fază superioară a turneului de la Tokyo. Eu pot să înțeleg un conducător de club că are fiecare interesul lui, dar dacă ar fi privit pe termen lung trebuiau să își dea seama că ar putea să obțină mai mulți bani pe un jucător căruia îi crește prețul de transfer în urma evoluțiilor de la un turneu final unde este monitorizat de atâția scouteri”, a indicat Ciprian Paraschiv, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Dacă anul trecut a fost direct implicat ca președinte al celor de la Poli Iași, acum Ciprian Parschiv privește de la distanță partidele Ligii 1. Și găsește o diferență majoră.

„Nivelul este superior celui din sezonul trecut, pentru că atunci am avut parte de un an pandemic, au fost meciuri când unii antrenori nu puteau completa o foaie de joc. Poate și datorită vaccinului și a faptului că unii au făcut deja boala, acum sunt mai puține cazuri în rândul jucătorilor”, a explicat fostul președinte al lui Poli Iași.