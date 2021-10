EXCLUSIV | „Va fi lupta mult mai strânsă”. Atuul cu care FCSB contestă supremația CFR-ului în acest sezon

CFR Cluj a câștigat titlul stagiunea trecută cu un avans de nouă puncte față de FCSB, cea mai mare diferență înregistrată între primele două clasate în campionat, din sezonul 2012-2013 încoace.

Iar clujenii au început în forță și actuala ediție a Ligii 1, având deja 9 puncte avans față de FCSB și cu 11 mai multe decât CS U Craiova. Pentru Ciprian Paraschiv însă, avansul nu este suficient astfel încât ardelenii să se viseze deja cu al cincilea trofeu consecutiv de campioană în vitrină.

„E devreme de prognozat, chiar dacă CFR Cluj nu a rupt gura târgului în cupele europene, este singura echipă care ne reprezintă încă pe continent. Nu au dat chix așa cum s-a întâmplat în cazul celorlalte. E un moment de reconstrucție și la ei, Dan Petrescu este un atu. Au avut rezultate foarte bune cu el, dar anul ăsta lupta e posibil să fie mult strânsă, vor fi mai apropiate ca puncte, chiar dacă CFR are o opțiune serioasă în acest moment”, a concluzionat fostul șef din Copou, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Prezența lui Edi Iordănescu pe banca roș-albaștrilor este un argument pentru o luptă dură în vârful ierarhiei primei divizii de la noi, consideră Ciprian Paraschiv.

„Sigur și asta va conta, Edi dovedește însă că are autonomie mai mare decât alți antrenori care au mai fost pe acolo. Are Școala de antrenori și se vede. Chiar dacă am avut și eu unele remarci la adresa lui Gigi, sunt banii lui acolo până la urmă. Așa este el, îi mai place să mai intervină. Cu actualul sistem de play-off se echilbrează șansele.

Și la Craiova se investesc foarte mulți bani, patronul lor are experiență deja în lumea fotbalului. Nu e de neglijat, va conta în lupta pentru titlu. O surpriză este Botoșani, mă refer la colaborarea bună dintre finanțator și antrenor, continuă să aibă rezultate foarte bune în ciuda faptului că le pleacă jucători, dar reușesc mereu să construiască o nouă echipă”, a mai completat observatorul UEFA.