EXCLUSIV | „Trebuie să se lupte la titlu din primul an!”. Strategia prin care Steaua ar deveni o forță în Liga 1

CSA Steaua nu are drept de promovare în acest an, dar conducătorii din Ghencea încearcă să ridice sancțiunea pentru sezonul următor, atunci când „militarii” vor încerca să atace o poziție care să îi ducă pe prima scenă a fotbalului românesc.

În acest moment, înaintea ultimul meci oficial din 2021, echipa pregătită de Daniel Oprița este pe locul 6 în clasament și are cu două puncte în plus față de prima clasată de sub linia play-off-ului. Sâmbătă, Huiban & Co vor întâlni FC Buzău, iar la reluarea campionatului vor mai juca încă trei etape din sezonul regular. Sorin Paraschiv așteaptă ca roș-albaștrii să își facă o strategie prin care să își pregătească din timp pașii pentru momentul în care vor ajunge în Liga 1.

„Sincer sunt normal acolo în condițiile date, Petrolul, U Cluj, Hermannstadt sunt echipe mai bune. Probabil acesta este un an de tranzit, este nevoie ca pentru sezonul următor să își facă o echipă competitivă astfel încât atunci când promovează în Liga 1 să nu mai schimbe lotul foarte mult.

Pentru că în Liga 1 trebuie să te bați la titlu din primul sezon. Nu cred că au primit prea multe oferte pentru cumpărarea clubului, e foarte greu să mai bage lumea bani la fotbal. Vedem cum se prezintă lucrurile și în țară, iar fotbalul nu poate să facă abstracție de ceea ce se întâmplă în societate”, a fost aprecierea lui Sorin Paraschiv, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Sorin Paraschiv este un produs al clubului Steaua și a debutat în Liga 1 în mai 2000 într-o partidă contra celor de la Extensiv Craiova. A jucat timp de 7 ani în Ghencea, bifând 168 de meciuri în prima divizie și reușind 12 goluri. Are de asemenea 45 de partide în competițiile continentale în tricoul roș-albastru și 4 goluri înscrise. A fîcut parte din generația care a jucat semifinala Cupei UEFA contra celor de la Middlesbrough, în 2006. A câștigat cinci trofee în carieră, toate cu FCSB: trei titluri (2000-2001, 2004-2005, 2005-2006) și două Supercupe ale României( 2001-2002, 2006-2007).