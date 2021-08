EXCLUSIV | Tudorel Stoica nu a trecut peste umilința din Conference League și de la Jocurile Olimpice: „O rușine”

FCSB, Sepsi și CS U Craiova nu au trecut niciun tur preliminar în Conference League, iar naționala olimpică de fotbal a României nu a acces în optimile Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Tudorel Stoica (66 de ani), fost jucător al Stelei în perioada 1975-1989 şi în 1990, a vorbit despre rezultatele catastrofale înregistrate de FCSB, CS U Craiova și Sepsi, în al doilea tur preliminar al Conference League

„Dacă ăsta se numește parcurs în Europa…rușinea pe care au făcut-o… Nici nu trebuie să ne mirăm. Când mergem să ne luptăm cu Kazahstan, cu Albania și cu ăia…dau cu noi de pământ din păcate. Înainte nici nu existau pe harta fotbalului. Trebui să ne adaptăm și să suportăm„, a declarat Tudorel Stoica, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportivă.

România a învins Honduras, scor 1-0, printr-un autogol, a fost învinsă de Coreea de Sud cu 0-4 și a remizat cu Noua Zeelandă, 0-0. Tudorel Stoica a vorbit și despre prestația lamentabilă a naționalei olimpice, la Tokyo.

„A fost o prezență rușinoasă. N-am dat niciun gol. Am plecat cu pretenții. Au anunțat că vor să câștigăm o medalie dacă nu mă înșel, dar nu m-a impresionat niciun jucător și nici evoluția echipei. Într-adevăr e bine că am făcut patru puncte dar, așa cum am spus, evoluția echipei nu a fost foarte bună.

Să nu dai niciun gol în trei meciuri mi se pare cam dezolant, sau rușinos. Asta e părerea mea. Am văzut că jucătorii au altă părere. Că nu s-au acomodat. Ei s-a plâns. Când te duci undeva și promiți ceva trebuie să te și informezei. Nu merge acolo doar așa. Clima e cum e, diferența de orar”, a adăugat Tudorel Stoica, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportivă.

„Ceea ce m-a surprins a fost că niciunul nu a recunoscut că au jucat slab și că nu meritau să se califice mai departe, dar ei erau supărați că au fost criticați. Asta i-a deranjat pe ei. Dacă îi întrebi în ce campionat ar vrea să joace, vă garantez că niciunul nu ar zice că ar vrea să joace în România. Or să spună că vor să joace în cele mai puternice campionate, că așa suntem noi”, a conchis Tudorel Stoica.

Citește și EXCLUSIV | DEZASTRUL DIN CONFERENCE LEAGUE ARE O EXPLICAŢIE: ,,NIVELUL UNOR JUCĂTORI LASĂ MULT DE DORIT”