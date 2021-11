EXCLUSIV | Un antrenor dezvăluie lipsurile din fotbalul românesc: „Ne-am antrenat pe ciment, în parc!”

Florentin Petre a început de jos cariera de tehnician. După ce a fost o vreme secund, fostul fotbalist al lui Dinamo și-a asumat rolul de principal la Foresta Suceava.

Însă nu a rămas mult timp în Bucovina, iar din 2018 a ajuns la actuala sa echipă, Dacia Unirea Brăila, pe care a reușit să o promoveze în vara acestui an în Liga 2. „Piticul” povestește care au fost greutățile pe care le-a întâmpinat la malurile Dunării.

„Dacă ținem cont de vorba lui Dan Petrescu totul se rezumă la partea financiară. Sunt echipe la Liga 3, câte 5-6 în fiecare serie care au bugete mai mari ca noi. Noi am mers pe încrederea jucătorilor care au reușit promovarea, mi se părea normal să le oferim posibilitatea să joace în Liga 2.

Pentru că au dus greul în stagiunea precedentă fără bani și în condițiile în care făceam antrenamente pe ciment, în parc. Trebuia să le oferim credibilitate. Tragem de noi cât putem, poate reușim să mai obținem ceva și din aceste meciuri rămase de jucat din acest an”, a precizat antrenorul în vârstă de 45 de ani, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Deși echipa pe care o pregătește este ultima în clasament cu doar 2 puncte obținute în 14 etape, Florentin încă mai crede în salvarea de la retrogradare.

„Bineînețeles că nu voi ceda, nu am plecat când a fost greu, deși am avut oferte și din Liga 2. Am rămas pentru că am promis unor oameni că nu o să abandonez treaba și sper ca la final să fie satisfăcuți de decizia mea. Dacă vom avea un buget bun și mai aducem 2-3 jucători în iarnă ne vom putea lupta pentru salvare cu șanse reale.

Poți să câștigi 4-5 meciuri și să prinzi echipele din față. Ne trebuie bani în iarnă, dacă nu îi vom avea va fi mai complicat pentru că ajungem într-o situație din care e greu de ieșit. Eu pot să mă adaptez la orice, la antrenamente am 13-14 jucători din care 2 sunt portari. Noi nu ne-am permis să avem un lot de 25 de fotbaliști”, a mai detaliat Florentin Petre.