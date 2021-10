EXCLUSIV | Un om de fotbal împarte dreptatea în cazul Dragușin: „Prea mulți jucători am pierdut din cauza impresarilor!”

Recenta prezență a lui Florin Manea în studioul Realitatea Sportivă a aprins din nou războiul pornit după acțiunea naționalei de tineret de luna trecută.

Atunci, Radu Drăgușin a fost folosit doar câteva minute în amicalul împotriva Georgiei, la scurt timp după ce fundașul central se transferase la Sampdoria. Iar decizia selecționerului Florin Bratu a fost dur amendată la vremea respectivă de către impresarul jucătorului, Florin Manea. Iar de aici și până la un schimb de replici de la distanță între cei doi a mai fost doar un pas. Constantin Anghelache îi cunoaște bine pe amândoi și spune că ambii au partea lor de vină în această speță.

„Cred că a greșit și Florin Manea, el e un băiat inteligent, trebuia să cedeze și să îi spună lui Drăgușin să se ducă la națională. Prea mulți jucători am pierdut din cauza impresarilor. Era bine să meargă la lot, astea sunt scurtcircuite care nu ajută. A făcut o mare eroare și Bratu.

El trebuia să fie mai diplomat. Să spună că e în conjunctura dată jucătorul rămâne în vederile lui, iar lucrurile se simplificau. Nu e greșit să îi ceri să aibă meciuri la echipa de club. Dar prezența la națională îl poate ajută pe fotbalist și la echipa de club, e un prilej de a fi văzut de mai multe echipe”, a apreciat Constantin Anghelache, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Drăgușin a fost convocat și pentru acțiunea reprezentativei U21 din această lună, atunci când mici tricolori au efectuat un cantonament în Spania, acolo unde au disputat și două partide de pregătire. Fotbalistul de 19 ani a refuzat să se prezinte la lot motivând că dorește să rămână să se antreneze alături de coechipierii săi de la echipa de club, acolo unde nu a bifat până acum niciun minut în actualul sezon al Serie A.

Drăgușin a fost împrumutat la genovezi de la Juventus Torino, echipă pentru care a disputat 4 partide oficiale în stagiunea precedentă. Fotbalistul plecat de la Academia Regal Sport are patru selecții pentru naționala de tineret și s-a aflat în lotul lui Adrian Mutu pentru turneul final al Euro 2021 ale cărui grupe s-au disputat în luna martie a acestui an. În afara acestor jocuri, Drăgușin are selecții și pentru naționalele U19, U18, U17, U16, U15 ale țării noastre.