EXCLUSIV | Un fost jucător al roș-albaștrilor nu uită și nu iartă: „Trecutul meu înseamnă FCSB. Nu putem împărți Steaua în două!”

Gigi Becali se află într-un conflict neîncetat cu cei de la CSA Steaua, iar războiul pentru culorile roș-albastre a împărțit fotbalul românesc în două tabere!

Lupta aprigă dintre cele două formații pentru identitatea clubului Steaua București a fost tot mai încinsă în ultimii ani, iar în momentul de față suporterii s-au împărțit în două tabere și cer dreptate pentru favorita lor. Două dintre motivele de război dintre cele două echipe îl reprezintă palmaresul, dar și noua arenă, pe care fanii FCSB-ului vor să joace.

Fostul fundaș al roș-albaștrilor, Sorin Ghionea, a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre situația celor două grupări. Ghionea consideră că trecutul său este reprezentat de echipa lui Gigi Becali, alături de care a obținut cele mai mari performanțe ale carierei. Totodată, fostul apărător central a discutat și despre o împăcare a celor de la FCSB cu cei de la CSA și crede că divizarea echipelor de tradiție nu este deloc benefică pentru fotbalul românesc.

„Eu am venit la Steaua în anul 2002. După aceea echipa a fost preluată un an mai târziu de către domnul Gigi Becali. Știți cum e, nu ai cum să te dezici de trecutul tău. Trecutul meu înseamnă FCSB și tot ce contează este ceea ce am făcut începând din anul 2003 și până în momentul în care m-am retras. Să sperăm că FCSB și cei de la CSA Steaua vor ajunge la un numitor comun. Ar fi benefic pentru sportul românesc.

Chiar am văzut la meciul cu Armenia niște imagini și mă treceau anumite emoții. Era acea emulație creată la stadionul Ghencea odată cu meciul echipei naționale. Era o atmosferă de sărbătoare, fierbea toată lumea. Acum nu prea mai e așa, dar generația tânără ar trebui să știe că Steaua este emblema fotbalului românesc, care după Revoluție a avut cele mai mari performanțe pe care le putea avea o echipă de fotbal din țara noastră.

Nu putem să împărțim Steaua, Rapidul, Dinamo sau Craiova în două, nu se poate așa ceva. Aceste echipe de tradiție au produs performanță și au dat atâția jucători de-a lungul timpului echipelor naționale și echipelor mari din străinătate!”, a spus Sorin Ghionea, pentru Realitatea Sportivă.