EXCLUSIV | Un fost jucător al roș-albaștrilor, pus în încurcătură de războiul dintre Gigi Becali și MApN: „Pe vremea mea nu exista FCSB!”

Cariera lui George Galamaz cuprinde o mulțime de nume mari ale fotbalului românesc.

După ce a jucat pentru Sportul, Rapid și Dinamo, fotbalistul care avea să cucerească titlul în tricoul Unirii Urziceni în 2009 a ajuns și în Ghencea. Pe atunci echipa se numea Steaua, iar conflictul dintre reprezentanții Armatei și finanțatorul celor de la FCSB încă nu izbucnise. Fostul echipier al vicecampioanei României este dezamăgit că istoria unui club legendar ajunge să fie disputată pe holurile tribunalelor.

„Acum sincer nu știu ce să spun, consider că a fost o chichiță juridică, am stat și eu și m-am gândit la ce echipă am jucat. Nu știu care este echipa adevărată, nu este foarte clar nici cine se judecă. Pe vremea mea nu exista FCSB, eu am jucat la Steaua. Aș vrea să fie o singură echipă acolo.

La fel cum mi-aș dori să se întâmple același lucru și la Petrolul și la Rapid , unde am auzit că sunt 3 echipe care se vor a fi continuatoare ale celei dispărute. Sunt atâția avocați că te poți aștepta să apară o echipă nouă oricând, fiecare jurist care vrea să epateze mai dă naștere unei echipe”, a fost comentariul lui George Galamaz, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

În ziua în care Steaua a jucat la Ploiești, în fața Petrolului, George și-a adus aminte de un moment petrecut în urmă cu 10 ani, la un meci jucat între ploieșteni și roș-albaștri, pe recent inauguratul stadion Ilie Oană, la acea vreme. Pe atunci, fostul fundaș era component al actualei FCSB, iar el a devenit victima unui suporter al lupilor care l-a lovit după ce a pătruns pe terenul de joc.

Partida a fost suspendată și s-a decis la masa verde în favoarea oaspeților. Galamaz a evoluat timp de un an și jumătate pentru FCSB, între august 2010 și decembrie 2011. În acest interval el a disputat 28 de meciuri și a înscris un gol.