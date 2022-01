EXCLUSIV | Variantă șoc pentru România! Hagi, Pițurcă și Petrescu, chemați să-l ajute pe Boloni la națională

Prima reprezentativă continuă să fie fără selecționer după plecarea lui Mirel Rădoi, care a anunțat că nu va mai continua colaborarea cu FRF, imediat după ratarea calificării la barajul pentru Mondialul din Qatar!

Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au fost refuzați de Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu, iar în momentul de față Ladislau Boloni este principala pistă a celor de la Casa Fotbalului. Venirea tehnicianului în vârstă de 68 de ani este privită însă cu pesimism de mulți dintre oamenii din fotbalul românesc, din cauza faptului că „Loți” a plecat de mult timp din țară și nu ar mai fi la curent cu toate datele despre jucători.

Miodrag Belodedici a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă și a venit cu o variantă total surprinzătoare. Fostul mare fundaș consideră că cea mai bună soluție ar fi ca tricolorii să fie pregătiți simultan atât de Hagi, Pițurcă, Petrescu și Boloni, iar aceștia să pună la cale împreună viitorul tricolorilor.

„Cea mai bună variantă era dacă puteam să avem patru antrenori în același timp, care să stea împreună și să se consulte. Și cu Hagi, și cu Pițurcă, Boloni, Dan Petrescu și abia atunci cred că noi am fi putut să obținem ceva. Asta era cea mai bună variantă (n.r. râde).

Părerea mea este că orice selecționer trebuie să aibă în permanență lângă el oameni de fotbal și să se consulte cu aceștia tot timpul. Doar așa poți reuși. V-am spus, cred că Loți o să se consulte și cu Piți, și cu toți antrenorii din țară pe care îi cunoaște. Eu am încredere în Boloni, are o strategie bună, însă să vedem ce va reuși să facă cu jucătorii pe care îi are la îndemână la ora actuală!”, a spus Belodedici, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.