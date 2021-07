EXCLUSIV | Venirea lui Iuliu Mureşan la Dinamo, contestată de o legendă a clubului: ,,Cum să aduci pe unul care a sfidat întotdeauna?”

Iuliu Mureşan este noul director executiv al lui Dinamo şi a venit cu gândul de a salva clubul din Ştefan cel Mare din insolvenţă.

Cornel Dinu, legendă a clubului Dinamo, a vorbit despre venirea lui Iuliu Mureşan la Dinamo, alături de Răzvan Zăvăleanu şi Mihai Matei.

Fostul mare dinamovist se întreabă cum a putut ajunge la formaţia din Ştefan cel Mare o persoană care mereu ,,a sfidat” clubul Dinamo în perioada în care era la conducere la CFR Cluj.

,,De un an şi jumătate vorbesc în deşart. Ce am spus eu s-a adeverit. Ce s-a întâmplat cu spaniolii, ce loviturăă de bani au pus la cale cu Melero Marin ălă şi cu colaboratorii români pe care i-a mai avut. Am dat şi nişte soluţii cum vedeam eu. Insolvenţa e destul de periculoasă. Le urez succes.

,,A salvat clubul? Încearcă să-l salveze. Domne’, mă gândeam şi eu că e o întoarcere nefastă la istorie. UTC-iştii de ieri sunt milionarii de azi. S-au consolidat din toate punctele de vedre. Dacă pe timpul ăla era, luptăm, muncim, ţara să o apărăm, acum luptăm, muncim, ţara să o furăm.

Nu mă mai surprinde nimic la ce se întâmplă. Grupul de la Cluj are o rezonanţă în România, au o coeziune între ei. Este adus să salveze clubul de la o insolvenţă foarte grea, dar ca să aduci de la Cluj la Dinamo pe unul care a sfidat întotdeauna Dinamo?. Mă refer la Iuliu Mureşan, care spunea cineva, cât au fost banii lui Paszkany, totul a mers bine. Aducem unul care a dus echipa în insolvenţă? A scos-o avocatul. Ieşirile din insolvenţă sunt îndoielnice.”, a declarat Cornel Dinu, pentru Realitatea Sportivă.

Citeşte şi VEŞTI BUNE PENTRU DINAMO! COMUNICATUL OFICIAL PRIN CARE DDB PUNE LA PUNCT LUCRURILE ÎN ŞTEFAN CEL MARE