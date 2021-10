EXCLUSIV | Victor Becali a spus lucrurilor pe nume: ,,S-a discutat că făceam echipa la naţională! Ne calificam”

Victor Becali, impresar de fotbalişti, a spus lucrurilor pe nume la Realitea Sportivă. Acesta a vorbit despre informaţia care a circulat multă vreme în fotbalul românesc.

Agentul de jucători mărturiseşte că nu a făcut niciodată echipa la naţională, aşa cum s-a zvonit multă vreme în fotbalul românesc. Însă, cei care spuneau aceste lucruri în trecut, nu ar mai avea czurajul să le spună în momentul de faţă, când ,,sportul rege” este la pământ în ţară.

,,E aceeaşi poveste. 20 de ani s-a discutat că făceau fratii Becali echipa naţională. Nu puteai să-i faci echipa lui Iordănescu. Ne calificam, Iordănescu a şi făcut. Întrebam dacă cumva joacă, nu îndrăzneai să spui. Acum cei care spuneau, nu mai au cum să zică asta. E în favoarea noastră. Eram odată, mă întalnesc cu un jurnalist, am zis că am fost de vină, ăia opt, unde e Bistriţa, unde e Dinamo, ce e cu Rapid fără Copos. Dacă e mai bun fotbalul românesc, noi am fost de vină. Dacă e mai bun, înseamnă ca noi am fost de vină.

Erau mai mulţi fotbalişti buni . Aceasta U21 nu era rea. Părerera mea, cu al doilea, ori spui doi obligatoriu, ori o repriză, nu să dai posibilitatea să îl schimbi după 30 de secunde.”, a declarat Victor Becali, la Realitatea Sportivă.