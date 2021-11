EXCLUSIV VIDEO | Anamaria Prodan, decizie de ultim moment în cazul lui Gigi Becali, după ce impresara a devenit patron de televiziune

Anamaria Prodan (48 de ani), acționar al noului post de televiziune Realitatea Sportivă, a vorbit despre relația cu Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB.

Cei doi s-au contrat de multe ori de-a lungul timpului, iar ultimul episod în acest sens a avut loc în urma transferului jucătorului Dennis Man la AC Parma. Anamaria Prodan a anunțat că nu-l va cenzura pe Gigi Becali, iar finanțatorul echipei FCSB va putea intra în direct, fără probleme, la emisiunile noului post de televiziune.

„Gigi Becali va putea intra în direct la televiziune. Este patronul echipei FCSB. Eu spuneam că în mijlocul scandalului este un jurnalist fabulos. Eu fac business. Nu mă interesează.

Mi-am dat seama că Gigi Becali nu are prieteni. Nu știu dacă e bine sau e rău. Au fost persoane care au stat la masa mea și apoi mi-au făcut rău. Am început să-l înțeleg. El tratează totul ca pe business. Eu, ca femeie, mai am răbufniri. M-a întărit și mai tare disputa cu Gigi Becali. Am zis să las garda jos cu Gigi Becali. Eu l-am susținut. Pentru mine a fost un joc. Este o lecție de viață. Îi mulțumesc că mi-a predat-o. A fost învățătorul meu”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă.