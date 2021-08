Gigi Becali (63 de ani) a vorbit despre conflictul cu Clubul Sportiv al Armatei. În direct la emisiunea „Realitatea Sportivă”, difuzată pe Realitatea Plus, Gigi Becali a declarat că FCSB a fost persecutată de autorități în ultimii ani. Clubul său a pierdut dreptul de folosire al numelui Steaua.

„Judecătorii au dat o hotărâre. Voi câștiga toate procesele. Când a fost împotriva mea toata lumea a spus nenoricice pentru Becali. Acolo spune că nu poate emite pretenții la palmares din 1998. Nu are voie ca noua echipă să preia palmaresul.

Voi vreți fotbal? Vreți să ia statul niste măsuri, luați și voi masuri, când eu am o dificultate, războiți-vă și voi nu să da-ți în cap. Pasivitate, orice om știe ce înseamnă istorie, trebuia să se spună abuz, nu se știa ce echipă am luat eu? Am băgat 40 de milioane de euro în Cucuieții din Deal ? De ce ați tăcut ? Eu am făcut și greșeli. Am greșit foarte mult, dar după m-am pocăit, și am zis că nu mai vreau să greșesc. Sunteți a treia putere a statului, știți unde e dreptatea.

Fanii, dacă ei sunt fani și au puțină minte să citească motivarea că acolo spune, continuitatea a făcut-o FCSB, ăia de la Peluza Sud sunt deștepți și să citească, dar ce mă mai intreresează pe mine? O să rămână o echipă amatoare, să fie sănătoși, faceti voi brandul ăsta cum vă place vouă. Eu îmi văd de treaba mea.

Eu am treabă cu amatorii? Chiar dacă vine un patron din cer i s-ar găsi o chichiță” , a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, la emisiunea Realitatea Sportivă difuzată de televiziunea Realitatea Plus.

CSA Steaua are în palmares 21 de titluri de campioană a României, 20 de Cupe ale României, 4 Supercupe, o Cupă a Campionilor Europeni și o Supercupă a Europei. FCSB are 5 titluri de campioană, 3 Cupe ale României, două Supercupe și două Cupe ale Ligii.