EXCLUSIV VIDEO | Răzvan Lucescu dă cărțile pe față: „Copilăria mea este Dinamo. Rapidul înseamnă maturizarea mea”

Răzvan Lucescu (52 de ani) a evoluat pe postul de portar în perioada 1987-2003 la echipe precum Sportul Studențesc, SS Nola Calcio, FC Național, FC Brașov, FCM Bacău și Rapid.

Înainte de a juca fotbal la echipa din Regie, Răzvan Lucescu a avut ocazia să asiste la antrenamentele echipei Dinamo, unde tatăl său, Mircea Lucescu era tehnician.

„E o echipă care a încesemnat enorm. Copilăria mea este Dinamo. Este legată de tată meu. Rapidul înseamnă maturizarea mea ca om din punct de vedere profesional. Asta înseamnă mai mult. Pot sa vorbesc despre Dinamo, îmi aduc aminte că tatăl meu mă lua cu el la antrenamentele de refacere de luni. Așa am ajuns prima dată să-i cunosc pe jucători și să mă joc cu mingea. Jucătorii se jucau cu mine. Prima minge de piele am avut-o de la Dinamo”, a declarat Răzvan Lucescu, la emisiunea Realitatea Sportivă, difuzată duminică pe Realitatea Plus.

De-a lungul timpului, Lucescu jr. a antrenat echipele Rapid, FC Brașov, naționala României, El Jaish (Qatar), Petrolul, Skoda Xanthi, Al Hilal și PAOK Salonic.

