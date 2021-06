EXCLUSIV VIDEO | Unul dintre cei mai titrați antrenori români: „Sunt forțat să plec din țara mea. Mi-e ciudă”

Răzvan Lucescu (52 de ani) a fost invitatul lui Claudiu Giurgea, la emisiunea Realitatea Sportivă difuzată duminică pe Realitatea Plus.

Tehnicianul român a făcut o paralelă între Rapid și PAOK Salonic, două cluburi la care a cunoscut performanța.

„Am păstrat legătura cu cei de la PAOK Salonic și cât am fost la Al Hilal. A fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea cei 2 ani. Am trăit într-un loc superb. Inițial am fost primit cu destulă ostilitate, dar ulterior mi-am creat relații de prietenie. Ieșeam la faleză la alergat cu căștile în urechi și mă relaxam.

E complicat să compari Rapidul cu PAOK Salonic. Mi-e ciudă să plec din țara mea. Pe undeva sunt forțat să plec. Te duci între străini. Nu e deloc ușor. Din punct de vedere personal cred că e bine să continui afară„, a declarat Răzvan Lucescu, la Realitatea Plus.

Rapid este a doua echipă din cariera de antrenor al lui Răzvan Lucescu, după debutul de la FC Brașov. Acesta a pregătit echipa giuleșteană în perioadele 2004-2007 și 2011-2012. A câștigat titlul în sezonul 2002-2003 și două Cupe ale României (2005-2006, 2006-2007).

Răzvan Lucescu este singurul care a reușit „dubla” campionat-Cupă la PAOK Salonic. A reușit eventul în sezonul 2018-2019, iar în stagiunea precedentă a câștigat Cupa și a fost aproape de titlu, când echipa a fost depunctată.

Citește și EXCLUSIV VIDEO | RĂZVAN LUCESCU, DESPRE CEA MAI MARE PERFORMANȚĂ A CARIEREI: „ESTE TROFEUL CARE MI-A DAT SATISFACȚIA IMENSĂ”