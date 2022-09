Explicațiile FRF după umilința naționalei U21 cu Spania: „Am jucat cu un fundaș stânga în zona de fundaș dreapta”

Naționala U21 a României a fost învinsă de Spania cu 1-4, într-un amical care a avut loc pe Stadionul Cluj Arena.

„Noi am avut și multe improvizații”, a spuis Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF

Partida a marcat revenirea lui Emil Săndoi pe banca tehnică a „tricolorilor”. Acesta a mai pregătit naționala de tineret între iulie 2006 și august 2013, iar din vară i-a luat locul lui Florin Bratu.

Spania a marcat prin Abel Ruiz (8, 18) și Rodrigo Riquelme (80, 90+1), golul tricolorilor fiind înscris de David Miculescu (85).

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a justificat eșecul prin faptul că Săndoi a fost nevoit să facă mai multe improvizații.

„Am luat bătaie, dar de la cine am luat bătaie? De la Spania, care e o forță în zona de tineret. Au jucători de calitate extraordinară. Noi am avut și multe improvizații, am jucat cu un fundaș stânga în zona de fundaș dreapta.

Puțin surprins sunt de modul în care am jucat în zona centrală, apărătorii centrali. Nu am văzut decât foarte puține faze din prima repriză, pentru că mi-a căzut netul. Am văzut a doua repriză. Asta e!

Încet, încet, cu zona asta de juniori și tineret, pe care încercăm să o dezvoltăm, probabil că o să avem și noi jucători care să impresioneze pe teren. Dar munca asta durează, trebuia începută mai demult, dar nu are rost să intru în amănunte”, a spus Mihai Stoichiță, conform digisport.ro.