Explicațiile lui Adi Popa după ce FCSB a ratat titlul: „La nivel ăsta, nu are ce face antrenorul”

FCSB a piedut lupta pentru un nou titlu, primul după o pauză de șapte ani, după ce a remizat cu FC Voluntari, 2-2, iar CFR Cluj a învins Universitatea Craiova cu 2-1. Adi Popa pune eșecul roș-albaștrilor lipsa de experiență a anumitor jucători.

„Presiunea și-a spus cuvântul”, consideră Adi Popa

În prezent legitimat la CSA Steaua, Adi Popa a fost în lotul FCSB care a câștihgat ultimul titlu, cel din sezonul 2014/2015. „CFR a fost mai constantă. La FCSB, începutul destul de slab a cântărit foarte mult.

M-am uitat la meciul cu Voluntari, nu mă așteptam să egaleze Voluntari, mă așteptam să câștige de o manieră categorică FCSB-ul. Presiunea și-a spus cuvântul, la fel și lipsa de experiență a anumitor jucători.

La nivel ăsta, nu are ce face antrenorul. Dacă nu ai jucători care să știe să facă posesie, să fragmenteze jocul, să scoată un fault, e greu. Eu consider că Toni a făcut foarte multe. Nici noi când am luat trei campionate la rând n-am făcut câte puncte a făcut CFR-ul acum”, a declarat Adi Popa, conform digisport.ro.

Mijlocașul a jucat la FCSB între 2012 și 2017 și în sezonul 2019–2020. În afara titlului din sezonul 2014/2015, el a devenit campion și în precedentele două.

Adi Popa a pierdut 60.000 de euro din cauza unui meci disputat în 2013

Patronul FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit că echipa sa a ajutat Viitorul în sezonul 2012/2013 să nu retrogradeze, deoarece era pregătită de nașul lui, Gheorghe Hagi, acesta din urmă a reacționat, spunând despre patronul din Pipera că nu știe să piardă.

Un punct de vedere a avut și Adi Popa. El a fost folosit în partea a doua a respectivei partide și, pentru că nu a fost titular, a ratat un bonus din în valoare de 60.000 de euro.

„Atunci eu am ieșit cel mai rău. Nu-mi mai aduc aminte exact, dar am pierdut 60.000 de euro la acel meci, că aveam o clauză și nu s-a activat pentru că nu am fost titular.

Eu bag mâna în foc pentru toți colegii mei, nu s-a dat nimeni la o parte, e normal să nu ai aceeași evoluție dacă apar atâtea schimbări.

Unii aveau puține meciuri în picioare, la Cojocaru și la Doru Bratu era primul meci. S-a simțit frustrat, știa ce să urmeze, că lumea va spune că ne-am dat la o parte”, a declarat Adi Popa pentru Digi Sport.