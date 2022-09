Explicațiile lui Claudiu Bălan după ce a plecat de la FC U Craiova 1948: ”A fost greu!”

Claudiu Bălan a plecat de la FC U Craiova 1948. Jucătorul a dezvăluit că a fost o decizie destul de grea pentru el.

”A fost o despărțire grea, extrem de grea. Mă doare sufletul, dar nici eu nu mai puteam să rezist la atacurile de pe rețele sociale la care am tot fost supus în ultimele luni. Plecarea mea de la FCU consider că este poate cea mai bună soluție pentru ambele părți.

Șă știți că la raport preț și bani cheltuiți cu mine consider că am fost cel mai sufletist și util jucător pentru această echipă față de alții care au fost pe aici și au câștigat sume importante de bani. Spun asta, deoarece am tot fost acuzat de unii suporteri că i-am mâncat lui Adrian Mititelu foarte mulți bani degeaba. Nu este deloc adevărat.

O parte dintre suporteri se pare că a uitat că eu am pus umărul la renașterea acestei echipe încă din mocirla Ligii 4. Unii au stat și au privit cum noi ne zbăteam prin coclauri să readucem Știința acolo unde îi este locul. Am iubit de mic acest club, iar eu am fost la Știința de la 9 ani.

Îi voi ține pumnii Universității Craiova în continuare, dar drumurile noastre se despart momentan aici. Lui Adrian Mititelu nu am ce să îi reproșez și chiar îi urez să facă din Știința o forță a acestui campionat. Dânsul m-a susținut cât a putut și eu sunt sigur că și el știe cât am iubit eu această echipă și cât suflet am pus în acest proiect.

Însă, îmi pare rău că nu am putut să fiu și golgheterul Științei în Liga 1. Am petrecut clipe minunate în tricoul acestei echipe, iar aceste clipe vor rămâne pentru totdeauna în inima mea. Nimeni nu mi le poate lua niciodată”, a declarat Claudiu Bălan, pentru ProSport.