Anul 2021 este cu adevărat unul trist pentru familia uneia dintre cele mai cunsocute interpete de muzică lăutărească de la noi.

După decesul lui Gabi Luncă din luna aprilie a acestui an, acum Daniel Onoriu se luptă pentru viața lui la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București. Acesta este nepotul artistei care a plecat dintre noi la vârsta de 83 de ani din cauza infectării cu COVID-19. El a ajuns în unitatea medicală de urgență cu hemoragie internă după ce ar fi fost suspus unei interbenții chirurgicae în Turcia pentru micșorarea stomacului, conform celor de la spynews.ro. Pilot de raliuri în trecut, Daniel Onoriu a suferit un accidentat teribil în 2006 atunci când aflat pe o motocicletă a suferit un accident după ce o mașină a intrat în el. Atunci, acesta a stat nouă zile în comă, în condițiile în care a avut stomacul perforat și coastele rupte.

”Pe 28 Aprilie 2006 am avut cel mai dur accident din viaţa mea cu motocicletă, m-am lovit atât de tare într-o maşină care nu mi-a acortat prioritate, încât nici un medic nu mi-a mai dat vreo şansă, Din 2006 si până azi am considerat că 28 Aprilie e şi ziua mea de naştere, pentru că Dumnezeu mi-a mai dat o şansă, dar din păcate, în loc să-i mulţumesc, eu am trăit de atunci şi până azi, în păcate, iar azi, plătesc, plătesc pentru ele”, descria întâmplarea Onoriu.

Mai recent, în 2017, el a fost reținut după un scandal cu iubita sa de la acea vreme, Simona Chițac. Onoriu a dat foc mașinii femeii după ce aceasta și-a dorit despărțirea de nepotul lui Gabi Luncă și a făcut și o plângere în acest sens.