Farul Constanța este în doliu! Un fost fotbalist și președinte al clubului a murit la 59 de ani

Familia Farului este în doliu, după ce fostul jucător, antrenor și președinte al clubului, Constantin Gîrjoabă, a decedat la 59 de ani.

Constantin Gîrjoabă ajuns la Constanţa în anii ’80

Bucureştean de origine, Gîrjoabă a fost la FC Farul şi jucător, şi antrenor, şi preşedinte. A ajuns la Constanţa în anii ’80, după ce jucase la Progresul şi Sportul Studenţesc.

„Familia Farului este de astăzi mai săracă, după ce fostul jucător, antrenor și președinte al clubului nostru, Constantin Gîrjoabă, a decedat la vârsta de 59 de ani!

A participat, alături de naționala României, la Campionatul Mondial U20 din Australia, unde ‘tricolorii’ au obținut medaliile de bronz!

Farul Constanța transmite condoleanțe familiei și putere de a depăși acest moment!”, a anunțat clubul de la malul mării pe pagina de facebook.

Născut pe 18 iunie 1963, la Bucureşti, el a început fotbalul la 7 ani, la Progresul, primul său antrenor fiind Nicolae Gorgorin.

A făcut parte din loturile naţionale de juniori, s-a pregătit la Luceafărul şi a fost selecţionat la CE de juniori din 1980 şi la cel CM Under-20 din 1981. În cariera sa de jucător au mai figurat echipele Sportul Studenţesc, FC Farul, Jiul, Rapid şi Callatis Mangalia.

Constantin Gîrjoabă își striga colegii după numerele de pe tricouri

În urmă cu mai mulți ani, Gîrjoabă a acordat un interviu publicației Ziarul Constanța, în care a rememorat câteva dintre amintirile de pe terenul de fotbal.

„În Australia, am fost cel mai tânăr component al lotului. În timpul turneului, nu am apărat, fiind rezerva lui Lovas. Am rămas cu amintiri plăcute de la Mondial, atât sportive, cât şi în ce priveşte locurile şi oraşele vizitate.

Printre altele, am fost la Melbourne, Sydney şi Adelaide. Ne-am întâlnit şi cu români stabiliţi în Australia, care ne-au invitat la masă şi ne-au făcut cadouri. Am făcut poze şi cu canguri”, povestea Gîrjoabă pentru ziuaconstanta.ro.

„Când am venit eu la Constanţa, echipa era în eşalonul secund, dar avea în componenţă jucători de calibru, precum Buduru, Peniu, Zahiu, Drogeanu şi alţii. Am venit la echipă joi seara, iar sâmbătă am jucat.

A fost un meci la Galaţi, 1-1, în care am apărat bine. Nici nu-mi cunoşteam prea mult coechipierii, pe teren îi strigam mai mult după numere, nu după nume. Înaintea mea la Farul apărase mult timp Paul Costaş.

În 1986, Sportul m-a împrumutat la Jiul Petroşani, în Divizia A, unde era antrenor Gigi Mulţescu, după care m-am întors la Farul şi am promovat cu echipa la finele sezonului 1987/1988.

În acel sezon, am ratat o singură partidă, acasă cu Buzău, fiind suspendat din pricina a două cartonaşe galbene. În rest, am jucat în toate confruntările. Au fost vreo 10–11 meciuri în care nu am primit gol”, a mai rememorat fostul portar.