Farul i-a pierdut pe Constantin Budescu și Ronaldo Deaconu! Anunțul făcut de Gheorghe Hagi

Echipa Farul întâlnește Sepsi vineri, în deplasare, de la ora 20:30, în etapa a 3-a a play-off-ului Superligii.

Kevin Boli, David Kiki, Ronaldo Deaconu și Constantin Budescu nu fac parte din lotul Farului la meciul cu Sepsi

În perspectiva acestei partide, managerul Gheorghe Hagi a anunțat că a lăsat în afara lotului patru jucători. Este vorba despre Kevin Boli, David Kiki, Ronaldo Deaconu și Constantin Budescu.

„Doar Tudor Băluță este accidentat și își continuă recuperarea. Restul sunt disponibili, dar optăm pentru 20 de jucători, pentru că jucăm în deplasare și nu o să-i luăm pe toți cu noi. Doar câți ne permite regulamentul să punem pe foaie, restul rămân acasă.

Mai mult decât o participare în cupele europene, nu mai putem spera. Gândurile noastre pentru câștigarea titlului s-au dus.

Dacă am fi câștigat cu FCSB, eram acolo. Ne rămânem să luptăm pentru un loc în Europa, începând chiar cu meciul de la Sfântu Gheorghe. Întâlnim o echipă care joacă fotbal, agresivă, și va fi un meci deschis oricărui rezultat.

Mergem acolo să luăm cele 3 puncte, dar și să jucăm, nu cum am făcut-o în sezonul regulat. Atunci am câștigat pentru că am speculat niște ocazii, dar adversarii au controlat jocul.

De această dată, trebuie să avem mai multă personalitate. Am făcut două meciuri bune în play-off și dacă menținem același nivel, vom câștiga”, a declarat Gică Hagi.