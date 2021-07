Farul poate da lovitura! Echipa de la malul mării e aproape de un parteneriat cu Galatasaray

Farul Constanţa poate da lovitura şi în perioda următoare să ajungă la un parteneriat cu Galatasaray Istanbul, formaţie pentru care au evoluat în trecut Gică Hagi şi Gică Popescu.

Anunţul în privinţa unei posibile colaborări a fost făcut chiar de către Gică Popescu, prezent alături de ,,rege” la Istanbul zilele trecute.

Noua colaborare ar putea avea loc, după ce Hagi şi Popescu au purtat mai multe discuţii cu Burak Elmas, noul preşedinte al celor de la Galatasaray Istanbul. Preşedintele Farului spune că mai multe detalii urmează să fie stabilite în curând.

,,VECHI PRIETENI, POATE VIITORI PARTENERI. În zilele petrecute la Istanbul, eu şi Gică Hagi am avut plăcerea de-a ne întâlni cu noul preşedinte al clubului Galatasaray, domnul Burak Elmas. Un vechi prieten. În anii de glorie ai noştri şi ai clubului, era membru în board-ul Galatasaray. Am povestit din trecut, am discutat despre o posibilă viitoare colaborare între Farul şi Galatasaray. Detaliile şi directiile urmează să le stabilim. Ar însemna o onoare pentru noi: din prieteni să devenim colaboratori ai marelui club de pe Bosfor.’‘, apare în postarea făcută de către Gică Popescu, pe Facebook.