Favorita lui Florin Costea în derby-ul FC U Craiova – FCSB: ,,Eu sper să câştige ei”

În această seară, de la ora 20:00, în cadrul etapei a 9-a din Liga 1, se va disputa meciul dintre FC U Craiova 1948 şi FCSB, pe stadionul ,,Ion Oblemenco”.

Florin Costea, fost jucător la ambele echipe, a vorbit înaintea acestui joc. Fotbalistul a declarat ce formaţie va susţine în partida de diseară.

Atacantul de la Viitorul Dăeşti îşi doreşte ca învingătoare să iasă din acest duel echipa patronată de către familia Mititelu, deşi FCSB pare marea favorită de pe hârtie.

,,Favorită pe hârtie este Steaua. Dar eu zic că poate câștiga oricine. Eu sper să câștige Universitatea Craiova și să urce în clasament. Cu Adrian Mititelu nu am mai vorbit. Cu Adiță am vorbit. Am fost și la petrecerea de promovare, am vorbit și la meciul cu Dinamo.

Țin legătura. Pe viitor cine știe ce se poate întâmpla. Acum am început și cursurile de antrenor. M-aș întoarce cândva la Craiova.”, a declarat Florin Costea, pentru Fanatik.