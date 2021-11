Faza golului FCSB-ului din meciul cu FC Argeş, contestată: ,,Am rămas şocat! Ai fluierat, ai oprit jocul”

FCSB a câştigat ultimul meci de campionat, scor 2-1, cu FC Argeş, însă golul doi a fost marcat după o decizie controversată a arbitrului Antonie.

Acesta a fluierat iniţial penalty, după ce mingea s-a lovit în braţul lui Tofan, dar a dictat gol după ce balonul a ajuns în poartă. Adrian Porumboiu, fost arbitru, a vorbit despre faza de la meciul din weekend. Acesta spune că foarte clar arbitrul trebuia să dea penalty odată ce a fluierat henţ.

,,Eu nu am văzut meciul, dar am văzut faza respectivă. Am rămas șocat că la nivelul primei ligi să comiți o asemenea eroare. Ai fluierat, ai oprit jocul. Punct! Că te-ai grăbit să fluieri e treabă de neînțelegere și înseamnă că nu îți sunt clare regulile jocului.

S-a gândit să fluiere. Dacă a fluierat, e punct, nu mai continuă nimic. Nu poți lăsa avantaj. Și unul care e în tribună își dă seama, mai ales un arbitru de prima liga. Nu era criticat (n.red. dacă acorda penalty), nu era o eroare atât de mare ca aceasta, că a oprit jocul fluierând.”, a declarat Adrian Porumboiu, pentru Digisport.