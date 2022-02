FC Argeș și-a găsit antrenor! Cine vine în Trivale, după ce s-a scris că Mutu se află în pole-position

Piteștenii s-au despărțit zilele trecute de Mihai Ianovschi, care a demisionat imediat după eșecul din ultima etapă, scor 0-1 contra celor de la FC U Craiova 1948!

FC Argeș stă pe un butoi de pulbere în momentul de față, iar ultimele rezultate înregistrate de alb-violeți au adus mai multe schimbări la echipă. La scurt timp după plecarea lui Ianovschi, varianta Adrian Mutu a fost tot mai vehiculată, însă gruparea din Trivale a luat o decizie total surprinzătoare.

Președintele clubului, Jean Vlădoiu, a dezvăluit că alături de Andrei Prepeliță, care nu deține licența PRO, va veni Constantin Schumacher, cel care pregătea echipa secundă a clubului. Astfel, cei doi vor avea misiunea de a redresa formația argeșeană, aflată pe locul 8 în momentul de față.

„Andrei Prepeliță va rămâne la echipă, nu s-a mai schimbat nimic. Cel mai probabil va colabora cu Constantin Schumacher, care este deja în club. Altă variantă nu avem acum. Andrei nu are un obiectiv pentru următoarele meciuri, el oricum are ca obiectiv să câștige fiecare meci în parte.

Părerea mea este că nu antrenorii sunt problema acum, pentru că antrenorii și-au făcut treaba foarte bine. Jucătorii trebuie să se trezească! Meciul de la Craiova a fost cel mai slab meci pe care l-am văzut de când am venit la FC Argeș. Nu a fost o problemă faptul că am pierdut, ci modul în care am pierdut. Nu am văzut atitudine, determinare, jucătorii trebuie să se trezească.

Nu știu dacă plecarea lui Mihai Ianovschi o să-i trezească pe jucătorii, ei sunt plătiți și trebuie să-și facă meseria. Antrenorii au făcut o treabă foarte bună până acum, dar și jucătorii trebuie să demonstreze pe teren. Cred că presiunea luptei pentru play-off este prea mare pentru unii jucători”, a spus Jean Vlădoiu, pentru Digi Sport.