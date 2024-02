FC Csikszereda a învins FC Argeș în epilogul etapei a 16-a din Liga 2! Gazdele au dat lovitura în minutul 90+4

Echipele FC Csikszereda și FC Argeș s-au întâlnit în ultimul meci al etapei a 16-a din Liga 2, gazdele câștigând la ultima fază a meciului.

FC Csikszereda este pe locul 7 în Liga 2, după ce a învins FC Argeș

A fost primul meci oficial din acest an al celor două echipe, fiecare urmând să joace, până la finalul returului, încă 3 partide.

Gazdele au deschis scorul în minutul 18, în urma unei faze lucrată îndelung la antrenament. Babati a executat un corner, pe jos, de pe partea dreaptă, Jebari și Ronai au sărit păeste minge, iar Janos Nagy a șutat puternic, de la aproximativ 19 m.

Portarul Straton, mascat de mai mulți jucători, a văzut târziu mingea și a încercat s-o scoată de sub transversală, dar nu a făcut altceva decât s-o devizeze în vinclu.

În minutul 35 s-a consumat o fază care putea influența rezultatul final. Petrișor Petrescu l-a atacat din spate pe Ervin-Raul Bakoș, punându-i o talpă pe gleznă.

Centralul Vlad Baban, aflat aproape de fază, i-a acordat doar cartonaș galben jucătorului de la FC Argeș.

Iar după 10 minute de la începutul reprizei secunde, acesta a egalat cu un șut senzațional de la 12m, mingea ducându-se la vinclu.

FC Csikszereda a continuat să atace, iar efectele s-au văzut la ultima fază a meciului. Nagy a executat un corner de pe stânga în minutul 90+4, Jelena a trimis cu capul spre poartă, Straton a respins în față, iar Akos Nistor a trimis mingea în poartă de la 1 metru.

În urma acestui rezultat, FC Csikszereda a ajuns pe locul 7, cu 25p, la fel ca Ceahlăul, care beneficiază, însă, de un golaveraj mai bun.

De partea cealaltă, FC Argeș este pe 16, cu 18p, iar șansele de a prinde play-off-ul sunt doar matematice.

Formația antrenată de Eugen Neagoe are de recuperat 7p în următoarele 3 etape și este greu de crezut că toate cele 9 formații din fața ei vor pierde sau vor face egal.