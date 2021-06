FC Hermannstadt are un nou antrenor. Vrea să-i readucă pe sibieni în Liga I

​Marius Măldărăşanu (46 de ani) este noul antrenor principal al echipei FC Hermannstadt. Obiectiv principal este revenirea în Liga I a clubului sibian.

Marius Măldărăşanu deţine licenţa UEFA Pro și a pregătit echipe precum Astra Giurgiu sau Metaloglobus Bucureşti.

„Oferta a venit din partea lui Dani Coman, iar acest lucru a contat foarte mult pentru mine. La fel de mult am ţinut cont şi de proiectul la care s-au gândit cei de aici, fiind unul propice pentru antrenorii care îşi doresc să facă performanţă.

Voi aborda această provocare cu încredere şi cu o dorinţă foarte mare de a reuşi. Vreau să îi felicit pe cei de aici pentru modul în care s-au reorganizat. Noi, ca şi staff, lucrăm împreună cu conducerea ca să facem un lot competitiv. Uşor, uşor vom regla totul.

Nu există în discuţie decât un singur obiectiv, adică promovarea. Nu aş fi venit pentru altceva. Sunt un antrenor tânăr, îmi doresc provocări.

Am refuzat în timp alte propuneri, fiindcă am vrut să-mi iau licenţa PRO. Nu am vrut să sar etapele. Am început la Liga a III-a şi am învăţat, m-am adaptat. Mi se pare normal ca orice antrenor să cunoască mai multe sisteme de joc.

Mulţi antrenori fug de jucători cu personalitate. Aici totul ţine de pedagogie, iar noi asta trebuie să învăţăm. Experienţa te face să înveţi. Am lucrat şi cu jucători tineri şi cu jucători capricioşi, nu asta este o problemă. Am fost fotbalist şi ştiu foarte bine cum stau lucrurile.

Sunt lucruri pe care trebuie să le gestionăm. Am spus din start DA ofertei de la FCH, fiindcă obiectivul echipei noastre este promovarea„, a declarat Măldărăşanu.



Antrenorul secund al echipei sibiene este Laurenţiu Costache. Reunirea lotului FCH este programată pentru marţi.

