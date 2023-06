FC U Craiova 1948 și-a prezentat noul antrenor! Cererea neobișnuită trecută în contract

Echipa FC U Craiova 1948 a organizat o conferință de presă în care patronul Adrian Mititelu l-a prezentat pe antrenorul Joao Janeiro.

„Am un câine care mă va proteja, am semnat asta în contract”, a spus Joao Janeiro

Tehnicianul portughez l-a înlocuit pe italianul Nicolo Napoli, plecat a noua oară din Bănie. „Este absolvent al academiei lui Johan Cruyff, înainte să îşi înceapă cariera de antrenor în fotbal. Mult succes în Bănie, João Janeiro!”, a fost mesajul grupării oltene.

„Vreau să îi mulțumesc domnului Mititelu pentru încredere, e un club bine organizat, condițiile sunt extraordinare. Știam totul despre România. Am prieteni români în Portugalia cu care am vorbit.

Știu bine fotbalul din România. Am întâlnit echipele din România în meciuri amicale, am fost de multe ori în România. E interesant că sunt șase-șapte echipe care se bat la titlu sezon de sezon. Aici sunt multe echipe care se bat pentru play-off.

La Cluj, am văzut o echipă care a luptat mult, dar ceea ce o echipă nu poate controla, nu poate controla. Nu vreau să menționez prea multe lucruri despre arbitraj.

Nu voi comenta mai mult. Craiova a jucat decent acolo, dacă voi intra în partea tactică, Craiova a avut șansele ei, dar sunt trei rezultate posibile. Cei de la CFR vor reprezenta România și le voi ura succes, dar asta nu e treaba mea acum.

Vom da totul la fiecare meci și la antrenamente. Va fi disciplină, muncă. Sunt un tip pragmatic. Vreți să vă spun lucruri frumoase? Lucrăm la îmbunătățirea lotului, în fiecare oră, în fiecare minut, dar baza este deja aici”, a spus Joao Janeiro.

Întrebat dacă se teme că patronul FCSB, Gigi Becali, vrea să-l transfere pe fundașul central Andre Duarte, tehnicianul a oferit un răspuns amuzant.

„Am un câine care mă va proteja, am semnat asta în contract. O am pe Suzi. Aici e Craiova, sunt aici cu domnul Mititelu, nu cu domnul Becali”, a spus el.