FC Voluntari respiră după victoria cu CS Mioveni! Care este satisfacția lui Liviu Ciobotariu

Echipa FC Voluntari a obținut cea mai clară victorie în deplasare în acest sezon, impunându-se cu 3-0 pe terenul lui CS Mioveni.

„Faptul că nu am primit gol în două partide e un lucru pozitiv”, a spus Liviu Ciobotariu

Formația antrenată de Liviu Ciobotariu nu mai câștigase pe teren străin din runda a 17-a, 1-0 cu FC Botoșani și venea după eșecuri în ultimele trei deplasări: 0-3 cu “U” Cluj-Napoca, 1-4 cu Rapid și 1-2 cu FC U Craiova 1938.

După succesul cu CS Mioveni, Ciobotariu s-a declarat mulțumit că echiopa lui nu a primit gol în ultimele două meciuri.

„Noi pregătim toate jocurile la victorie. Vreau să-mi felicit echipa, am reușit să legăm două victorii. Sunt bucuros. Faptul că nu am primit gol în două partide e un lucru pozitiv.

Am fost bine organizați, am făcut un joc defensiv bun, am marcat trei goluri. Misiune îndeplinită astăzi, dar drumul este lung. Va trebui să mai acumulăm puncte, pentru că în play-out va fi o luptă foarte strânsă.

Toată echipa a fost într-un moment greu, și eu am făcut greșeli în perioada în care am pierdut cinci jocuri. Era o situație care apăsa pe toată lumea. Sper să fie un restart, suntem în grafic”, a spus Liviu Ciobotariu.