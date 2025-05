FCSB a ales un stadion din afara Bucureștiului pentru a juca în startul sezonului viitor

Campioana en titre se interesează de stadioane pentru începutul sezonului următor. Printre acestea se numără şi Stadionul Eugen Popescu, din Târgovişte.

Arena Naţională, stadionul pe care FCSB a adunat zeci de mii de suporteri în meciurile europene, nu va fi disponibil în lunile de vară din cauza evenimentelor deja programate.

Marcel Ghergu, oficialul Chindiei, spune că ar fi normal să fie şi el întrebat, mai ales că FCSB a mai luat în calcul varianta Târgovişte şi în anii trecuţi.

„Acum aud prima dată despre asta. Ştiu că au mai fost discuţii la începutul sezonului, dar de discuţiile de acum nu ştiu nimic. Dacă vor într-adevăr să vină aici, cred că ar trebui să mă consulte şi pe mine. Hotărârea finală în privinţa stadionului aparţine însă celor de la CSM. (…)

Ştiu ce înseamnă să joci în altă parte, aşa că prezenţa celor de la FCSB aici la Târgovişte nu ne-ar încurca sub nicio formă. FCSB are fani în toată ţară, deci destui simpatizanţi şi în oraşul nostru, aşa că interesul ar fi unul mare, vă daţi seama”, a spus Marcel Ghergu, preşedintele dâmboviţenilor, pentru ProSport.