FCSB iese la atac după ce Mihai Rotaru a cerut amânarea întregii etape! Anunțul lui MM Stoica

Managerul general al roș-albaștrilor a reacționat la scurt timp după ce patronul celor de la CS U Craiova a solicitat chiar amânarea primei runde din 2022, din cauza infectărilor de COVID-19!

CS U Craiova nu știe dacă va putea evolua contra Rapidului, în etapa a 22-a din Liga 1. Cu un lot puternic afectat de focarul de coronavirus, oltenii au transmis prin finanțatorl Mihai Rotaru că iau în calcul să nu dispute partida din weekend-ul viitor.

Auzind asta, MM Stoica a comentat pe seama situației din Bănie, însă nu a rămas impresionat de dorința oltenilor. Oficialul FCSB-ului exclude amânarea primei etape și a comparat situația actuală din tabăra Craiovei cu cea a roș-albaștrilor din urmă cu mai multe luni.

„Există risc, dar nici nu poti sa îi ţii în colivie. Noi am adunat atunci de 13 şi am şi câştigat. Amânarea startului campionatului nu o să se întâmple. Craiova are jucători vaccinaţi, ei nu au probleme. 8 zile în mod oficial fără test şi după poate să joace. Mihai Rotaru a zis că niciun un jucator nu are simptome, atunci fiecare se poate antrena singur. Noi am avut bandă, faceau banda pe rând. Era bandă pe hol şi făceau pe rând. Măcar nu îşi pierd toate pregătirea. Nu o să se amâne”, a spus Mihai Stoica la telekomsport.ro.