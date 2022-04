FCSB în picaj financiar! Becali nu mai face bani cu echipa – Ce venituri a produs în 2021, cel mai slab an din istorie

FCSB nu mai excelează pe planul încasărilor. Anul 2021 s-a dovedit a fi cel mai sărac an din acest punct de vedere, iar echipa lui Gigi Becali poate avea de suferit.

Mai exact, lipa participării în cupele europene, faza grupelor chiar, s-a resimțit puternic în bilanțul financiar al echipei bucureștene.

Principalul generator de sume importante, acum, la FCSB, este transferul jucătorilor pe sume mari în străinătate. Acest aspect asigură stabilitatea clubului, însă nu este suficient.

FCSB suferă pe planul încasărilor din exploatare

Potrivit GSP.ro, 2021 reprezintă cel mai slab an din punct de vedere al încasărilor pentru FCSB. Echipa a înregistrat un regres, de la an la an. În 2017, FCSB juca în play-off-ul Ligii Campionilor, unde a fost eliminată de Sporting, dar ajungea în grupele Europa League, de unde s-a și calificat mai departe. Lazio i-a eliminat pe roș-albaștrii în 16-imile competiției.

Performanța din acel sezon, cu Dică pe bancă, aducea echipei lui Becali un total de 6 milioane de euro în cont, de la UEFA.

Anul trecut însă, FCSB a fost eliminată rușinos chiar în primul tur al celei mai slabe competiții de pe continent, Conference League, de către Șahtior Karagandî. Echipa no-name din Kazahstan a jucat returul în Armenia, neavând posibilitatea de a juca pe teren propriu. Acest aspect a însemnat o umilință istorică pentru FCSB.

Conform sursei menționate, FCSB a ajuns să depindă și ea de drepturile TV. În lipsa banilor de la UEFA, echipa lui Becali a ajuns să depindă, ca și restul echipelor din Liga 1, de banii proveniți din drepturile TV.

FCSB va juca acasă în etapa viitoare, cu Universitatea Craiova. Meciul va avea loc pe Arena Națională, duminică, 3 aprilie, de la ora 19:00.