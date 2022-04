FCSB, interzisă pe Național Arena!? Unde va juca FCSB meciul cu titlul pe masă! Mihai Stoica, o nouă ironie la adresa CSA Steaua

FCSB a învins CFR (1-0) și a relansat lupta la titlu. După bucuria victoriei, roș-albaștrii au primit o veste mai puțin bună. Ultima etapă, meciul de acasă cu CFR, care poate fi cu titlul pe masă, nu se va juca pe Național Arena.

Mai exact, organizatorii unui festival de muzică au închiriat terenul în perioada 16 mai – 11 iunie, fapt ce împiedică desfășurarea meciului FCSB-CFR (21 mai).

Mihai Stoica: „Formidabila echipă a Armatei a umplut stadionul până la refuz în derby-ul cu Hermannstadt!”

Managerul general al FCSB-ului a comentat situația referitoare la locul disputării meciului FCSB-CFR. De asemenea, Mihai Stoica a ținut să trimită săgeți către rivalii de la CSA Steaua.

„Arena Națională e indisponibilă. Stadionul Arcul de Triumf se prezentă în condiții excelente, am văzut niște fete care se jucau de-a rugby-ul.

Dincolo, formidabila echipă a Armatei a umplut stadionul până la refuz în derby-ul cu Hermannstadt. Acolo are dreptul să joace doar cine are voie.

Probabil că vom merge la Buzău, acolo vom juca, e un oraș care fierbe pentru echipa noastră. Am demonstrat că suntem din nou Steaua, vă promit că n-o să mai spun niciodată FCSB! Am umplut stadionul, în timp ce ceilalți (CSA Steaua) au jucat cu curent prin tribune”, a declarat MM Stoica, pentru orangesport.ro.

CFR este lider, cu 45 de puncte, în timp ce FCSB ocupă locul 2, cu 43 de puncte.