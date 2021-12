FCSB l-a ofertat pe Ladislau Boloni. Se întâmpla înaintea startului sezonului 2011-2012. Titratul antrenor român a refuzat o ofertă de 50.000 de euro pe lună!

În acea vară, Ronny Levy a fost instalat pe banca tgehnică a roș-albaștrilor. Pe listă s-a mai aflat și Diego Simeone, în prezent la Atletico Madrid.

„L-am ofertat pe Loți Boloni. Știam că are propunere de la PAOK și eu am aflat exact cât i-au propus grecii. Am vorbit cu Gigi și vă spun acum în premieră că eram dispuși la un efort fantastic ca să-l aducem. I-am propus 600.000 de euro net pe an!

Peste ce avea de la PAOK, ar fi fost o lovitură de imagine fantastică! Am așteptat multă vreme un răspuns de la Boloni, el era foarte curios de unde știam eu ce salariu ar avea la PAOK. Până la urmă ne-a zis nu, cred că se cam înțelesese cu PAOK înainte de a veni oferta de la noi, ăsta probabil a fost motivul.

După ce a căzut varianta Loți, eram disperat să aduc pe cineva, începea pregătirea, și așa a venit Levi”, a povestit MM la Telekom Sport.

Ladislau Bölöni (68 de ani) are o experienţă de 27 de ani, ca antrenor. Acesta şi-a început cariera în 1994, la Nancy. De-a lungul timpului a pregătit echipe din Portugalia, Franţa, Emirate, Grecia, Qatar, Arabia Saudită şi Belgia. Ultima dată, a antrenat formația Panathinaikos Atena, în perioada octombrie 2020 – mai 2021.

Boloni a câștigat campionatul cu Sporting Lisabona (2001-2002) și cu Standard Liege (2008-2009). De asemenea, a mai câștigat Cupa Portugaliei (2001-2002) şi Supercupa Portugaliei (2002-2003), dar şi Supercupa Belgiei (2008-2009).