FCSB, meci facil la Botoşani: ,,Marius nu poate alinia cea mai bună formulă”

Astăzi începe oficial noul sezon de Liga 1, cu meciul dintre FC Botoşani şi FCSB, care se va disputa pe stadionul moldovenilor, începând cu ora 20:30.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoşani, a vorbit înaintea jocului de diseară. Acesta spune că s-ar bucura enorm dacă ar reuşi ca echipa sa să câştige primul meci cu FCSB de pe teren propriu.

,,Roş-albaştrii” primesc o veste bună chiar înaintea partidei. Finanţatorul moldovenilor anunţă că Marius Croitoru, antrenorul echipei, nu poate alinia cea mai bună formulă în jocul din această seară.

,,Dacă aş câştiga azi, ar fi o bucurie enormă, dac fac un egal, asemenea. Am avut situaţii în care am fost norocoşi, dar astăzi nu suntem în formă. Echipa mea a avut nişte probleme, dar am adus nişte jucători. Marius nu poate să afişeze cea mai bună formulă, dar ambiţia asta de a câştiga cu FCSB, mai ales că e primul meci cu spectatori, poate Dumnezeu ne va lumina azi.

Dacă îi spui unui om că eu sunt prieten cu FCSB, mă crede neserios. Am afaceri cu domnul Becali, atât. Asta este. Opinia omului nu o schimbă nimeni.”, a declarat Valeriu Iftime, pentru Pro X.