Patronul FCSB-ului și-a schimbat radical strategia în ultimii ani, astfel că a decis să se bazeze în mare parte pe jucători români și de mare perspectivă!

Acest lucru l-a făcut pe afaceristul din Pipera să bată orice record din fotbalul românesc, prin vânzarea lui Dennis Man la Parma, dar și să obțină un profit important în urma tranzației lui Olimpiu Moruțan la Galatasaray. Cu toate aceste însă, MM Stoica anunță că FCSB este un izvor nesecat de tinere talente și a dezvăluit numele următorilor jucători care vor exploda în tricoul „roș-albaștrilor”.

„Ianis Stoica marchează foarte mult la antrenamente. Și nu întâmplător a marcat cu UTA, a marcat cu CFR. Să marchezi cu o echipă care suferă, înseamnă că are perspective. Ianis Stoica cred că va ajunge foarte rapid la nivelul lui Octavian Popescu, la modul că va fi jucător titular la FCSB. Cu Dinamo a avut o situație când putea să facă 7-0.

Iar celălalt jucător în care eu îmi pun speranțe și despre care am certitudinea că va fi așa, pentru că am avut-o și la Man, este Alexandru Musi. El e un fotbalist care, la ora actuală, are cifre cu care se clasează în primii 3 la fiecare antrenament. Asta înseamnă că nu fuge de responsabilități. Iar Musi, care evoluează pe o poziție nouă pentru el, e atacant lateral stânga, dar acum evoluează ca inter. Va fi jucător de echipa națională în termen scurt, adică înainte de a împlini 20 de ani. Acum are 17″, a declarat MM Stoica, potrivit Digi Sport.