Finala Ligii Campionilor: Ilkay Gundogan: Astăzi am făcut istorie!

Ilkay Gundogan, căpitanul echipei Manchester City, spune că finala Ligii din acest an a fost un meci dificil pentru ambele echipe, iar City e norocoasă că balanţa a înclinat către ea.

„Incredibil! Este greu de exprimat în cuvinte. Astăzi am făcut istorie! Ştiu că a fost greu pentru ambele echipe. Noi nu am fost cei mai buni în prima repriză. Am ezitat. Însă ştiam că trebuie să ne descurcăm mai bine în partea a doua. Probabil a fost un meci cu 50-50 şanse. Ne simţim foarte norocoşi că balanţa s-a înclinat înspre noi. Ştiam că toată lumea vorbeşte despre tripla istorică. Era o presiune uriaşă, dar această echipă este construită pentru a face faţă presiunii în cel mai bun mod posibil”, a declarat Ilkay Gundogan după ce echipa sa, Manchester City, a cucerit Liga Campionilor învingând pe Inter Milano în finală, cu 1-0.