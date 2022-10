Flavius Stoican, dezamăgit de înfrângerea cu Voluntari: „Astăzi a câștigat echipa care și-a dorit mai mult și a fost mai echilibrată!”

CS Mioveni a fost învinsă de FC Voluntari (1-3) și continuă să se afle în zona periculoasă a clasamentului. Flavius Stoican, antrenorul argeșenilor, a oferit o primă reacție după partidă.

Mai exact, Stoican este dezamăgit de rezultat, dar conștient de faptul că Voluntari și-a dorit mai mult victoria.

„Astăzi a câștigat echipa care și -a dorit mai mult și a fost mai echilibrată!”

„Au fost momente bune, dar am luat gol înainte de pauză, când aveam jocul sub control. Am început a doua repriză încercând să jucăm, apoi am primit al treilea gol după o lovitură de colț.

E trist, dar trebuie să învățăm din asta, atât eu, cât și jucătorii. Astăzi a câștigat echipa care și-a dorit mai mult și a fost mai echilibrată.

Au jucători buni, au liniște în joc, nu sunt precipitați, sunt buni și pe faza defensivă. E o echipă bună, mai ales acasă. Și Universitatea Craiova, și FCSB au avut meci greu cu ei”, a declarat Flavius Stoian, după eșecul cu FC Voluntari.

În urma acestei partide, FC Voluntari se clasează pe locul 8, cu 16 puncte, în timp ce CS Mioveni se află pe locul 15, cu doar 7 puncte.