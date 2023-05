Flavius Stoican, dezamăgit după ce FC Botoșani a ratat barajul pentru Conference League: „Vor fi schimbări”

Echipa FC Botoșani a fost învinsă, 0-2, în deplasare, cu FC Voluntari, și nu mai are nicio șansă să joace barajul pentru Conference League.

„Vor fi schimbări în ultimul meci”, a anunțat Flavius Stoican după eșecul cu FC Voluntari

Primele două din clasamentul final al play-out-ului vor fi adversare, într-un singur meci, în prima manșă a barajului pentru Conference League. FRF a anunțat că echipele fără licență UEFA vor fi înlocuite de următoarele clasate.

În această situație se află Petrolul și FC Hermannstadt. Ca urmare, FC Voluntari (33p) și FC U Craiova 1948 (32p) vor juca barajul, deoarece FC Botoșani (28p) nu pooate recupera diferența în ultima etapă.

Învingătoarea din acest baraj va întâlni, în deplasare, echipa clasată pe locul 3 sau 4 în play-off, iar echipa care va câștiga merge în preliminariile Conference League.

„Felicit gazdele. Ne doream să fim în locul lor, la baraj, dar echipa lor a meritat această victorie și acest baraj. Ne rămâne decât să tratăm serios ultima partidă. Vor fi schimbări în ultimul meci. Sunt jucători care vin din urmă, din academie, care fac de ceva timp antrenamente cu noi.

Câteodată nu îți iese ce îți dorești, am întâlnit un adversar mai bun. Se poate spune și așa, îți oferă o oarecare liniște, dar dorința nu ne-a luat-o nimeni. Nu am fost echipa care ar fi meritat să meargă la baraj”, a recunoscut Flavius Stoican, antrenorul echipei moldave.

Flavius Stoican este mulțumit de prestația tinerilor promovați de la academie

Tehnicianul a făcut cunoscut că în ultima etapă, când FC Botoșani va juca acasă cu CS Mioveni, va da credit jucătorilor din academie.

„Am avut perioade bune și perioade mai puțin bune, dar am știut să acumulăm puncte. Am conștientizat că fiecare punct ne dă o liniște. Una peste alta, e un sezon bun, pentru că am reușit să ne menținem în prima ligă.

Vedeți ce bucurie e și pentru echipele din Liga 2 ce promovează și ce stres e pentru echipele din play-out care depind de ultimele meciuri. Nu e ușor, dar vreau să felicit jucătorii, e meritul lor că au menținut echipa în Liga 1.

I-am văzut pe cei de la Chindia, am stat cu ei în hotel, am văzut cât sunt de stresați și de motivați. UTA e o echipă cu suporteri, cu un stadion nou, FC Argeș la fel. Cine va fi mai echilibrat și va rezista presiunii va rămâne.

Mai e o etapă, nu aș vrea să o tratăm superficial. Vor fi jucători din academie pe care abia aștept să îi văd la lucru. Cărăușu a fost prezent în joc, m-aș bucura să aibă continuitate. Pregătesc sezonul următor. Le dau șansa.

Îmi place când văd determinare. Nu au experiență, dar mă încântă când îi văd că aleargă și muncesc”, a spus Stoican.