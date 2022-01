Flavius Stoican îi liniștește pe suporterii lui Dinamo: „Putem ieși din situația asta. O să fim o echipă bună”

Antrenorul „câinilor” a tras primele concluzii la capătul derby-ului cu FCSB, încheiat la scor de neprezentare, 0-3!

Dinamo a bifat al doilea eșec consecutiv în mandatul lui Flavius Stoican, iar tehnicianul în vârstă de 44 de ani pare că are o misiune imposibilă în momentul de față. Ajunși la 10 puncte față de următoarea poziție din clasament, alb-roșii continuă să spere la salvarea de la retrogradare în acest sezon, iar Stoican este sigur că va reuși să construiască un grup capabil de așa ceva.

„Da, pot spune că a fost o primă repriză de coșmar. Am început meciul în atac, un corner al nostru, însă FCSB a deschis scorul printr-o execuție spectaculoasă a lui Tavi Popescu. Apoi am luat acel roșu al lui Alexandru Răuță și ne-a fost imposibil să facem ceva în 10 oameni. Am încercat în repriza a doua să revenim, însă după ce am luat și golul doi ne-a fost extrem de dificil. Adrenalina dinaintea meciului și-a spus cuvântul pe teren.

Sunt faulturi care ne costă, cartonașe care ne costă și trebuie să învățăm din lucrurile astea. Suntem o echipă însă și pierdem cu toții. FCSB are o echipă bună, au jucători talentați, dar noi nu trebuie să cedăm. Suntem un grup nou și cred eu că putem ieși din situația asta. Mai sunt atâtea meciuri și important este ca jucătorii să nu își piardă încrederea. Venind și Rodriguez, Ivanov o să fim o echipă bună, o să vedeți.”, a spus Stoican, după meci.