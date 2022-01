Răzvan Oaidă speră ca Dinamo să nu retrogradeze: „Îmi doresc să mai fie derby-uri şi în sezonul viitor”

FCSB a câștigat derby-ul cu Dinamo, cu 3-0, duminică seară, în etapa a 23-a a Ligii I. Partida s-a disputat pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Răzvan Oaidă a stabilit scorul final cu o lovitură de cap, în minutul 82, din centrarea lui Florinel Coman. Oaidă a vorbit despre victoria cu echipa rivală.

„Mă bucur că a venit acest gol într-un meci foarte important, într-un derby. Ne-am dorit să marcăm cât mai repede, cred că presiunea mai mare a fost pe noi, pentru că astfel de meciuri, cu echipe nu prea bine clasate, sunt mai grele. Meciul a început dur, a continuat la fel. Ne bucurăm că am ieşit sănătoşi şi cu cele trei puncte. Nu ştiu dacă asta e diferenţa cu Dinamo, consider că am făcut două jocuri foarte bune, mă bucur că nu a fost terenul îngheţat. Îmi doresc să mai fie derby-uri şi în sezonul viitor, Dinamo este o echipă de tradiţie”, a declarat Oaidă, la televiziunile care transmit Liga 1.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul secund în Liga 1, 51 de puncte, în timp ce Dinamo e pe 15, cu 12 puncte.